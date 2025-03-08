İktidar partisi ve muhalefet partilerinin üst düzey katılımı ile gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Kaymakam Serhat Dağcı bile şaşırdı.

İnegöl’de uzun zamandır hayali kurulan birlik iftarını Domaniçliler gerçekleştirdi. Oba Restoran’da verilen iftara; Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın’ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Numan Köksal, CHP İlçe Başkanı Erdoğan Arıkan, MHP İlçe Başkanı Çetin Karaduman, İYİ Parti İlçe Başkanı Şerif Yılmaz, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Yalçınsoy, Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Koyun, Memleket Partisi İlçe Başkanı Halil Ünü ve Anahtar Parti İlçe Başkanı Yılmaz Aydın ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Türkiye’de ki siyasi atmosferden etkilenerek ülkenin batısından doğusuna kadar hemen hemen her ilde iktidar ve muhalefet partileri aynı masada oturmaya çekiniyorlardı.

İnegöl ve Bursa genelinde ki tüm ilçelerde de iktidar ve muhalefet partileri birlik yemeği adı altında çok uzun yıllardır bir araya gelmediler.

Herkese ders olacak şekilde adım atan Domaniçliler, ilçenin kalkınması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi noktasında tüm eleştirileri göze alarak aynı masada oturmayı başardılar.

Domaniç’e yeni atanan İlçe Kaymakamı Serhat Bağcı, iftar organizasyonunda ki manzaraya şaşırarak, “Bugüne kadar görev yaptığım yerlerde böyle bir ortam görmedim” diye konuştu.