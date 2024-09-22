Çankırı’da, kış aylarına sayılı günler kala vatandaşlar turşularını kurmaya başladı. Turşu tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, turşunun kapağının tam kapatılmaması ya da açık kalması turşunun bozulmasına sebebiyet vereceğini söyledi. Bozulan turşuların tüketiminin insan sağlığında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Sarıkaya, fazla tüketildiği takdirde kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

“Bozulan turşuların tüketilmesi sonucu insan sağlığını tehdit edebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir”

Turşunun fazla tüketimi, kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Turşunun kapağının tam kapatılmaması ya da açık kalması turşunun bozulmasına sebebiyet verir. Bozulan turşuların tüketilmesi sonucu insan sağlığını tehdit edebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Turşu yapımında kullanılan tuz, yüksek sodyum içeriğine sahiptir. Fazla tüketimi, kan basıncını yükseltebilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Aşırı sirke, mide asidini artırabilir. Mide rahatsızlığı olan kişiler, turşuyu ölçülü tüketmelidir. Turşu, doğru ölçüde tüketildiğinde sağlığa birçok fayda sağlayan fermente bir gıdadır. Ancak, özellikle tuz içeriği nedeniyle dikkatli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi önerilir” dedi.