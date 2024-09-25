2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) Türkiye 19’uncusu Dr. Lokman Tunca ile 71’incisi Dr. Furkan Öz, yetiştikleri topraklara faydalı olmak için çalışacaklarını ifade ettiler. Dr. Öz yaptığı açıklamada, “Bu Cumhuriyeti bizim yükselteceğimize olan inancımla Türkiye’de kalıp eksiklikleri bizim tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Biruni Üniversitesi mezunu iki genç hekim, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda üstün başarı göstererek ilk 100’e girdi. Dr. Lokman Tunca ve Dr. Furkan Öz, mezun oldukları üniversitenin ’2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, Türkiye’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. Başarılarıyla Türkiye’ye umut olan hekimler, yetiştikleri topraklara hizmet edeceklerini söylediler.

“Yetiştiğim topraklara faydalı olmak istiyorum”

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz bölümünde asistan doktor olarak çalıştığını dile getiren Lokman Tunca, “Mühendisliğe yatkın olduğum ve o alanda ilerlemek istediğim için göz bölümünü tercih ettim. Bu alanda hem tıp hem de mühendislik birlikte olabilir. Optik alanlarına da çok fazla ilgim var. Amaçlarım arasında yeni tedavi yöntemleri, yeni cihazlar geliştirebilmek var. Öldükten sonra ismimizin anıldığı çalışmalar bırakmak isterim. Gelişmiş ülkelere gidip orada eğitim alıp kendimi daha da geliştirip ardından tekrar kendi ülkeme dönüp hizmet vermek isterim. Hem kendi insanıma hem de yetiştiğim topraklara faydalı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet, biz genç nesillere bırakıldı”

Tıp fakültesinden bu yıl birincilikle mezun olan Furkan Öz ise “Dermatoloji ya da göz alanını seçmeyi düşünüyorum. Cumhuriyet, biz genç nesillere bırakıldı. Bu Cumhuriyeti bizim yükselteceğimize olan inancımla Türkiye’de kalıp eksiklikleri bizim tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de ana hedefim; ülkemde kalarak hem bilgi birikimim hem de eğitimimle gelecekte bulunduğum yerde bu eksiklikleri gidermeye çalışmaktır” dedi.

“Onlar geleceğin Biruni’leri olacak”

Açılış töreninin ardından konuşan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Kuruluşumuzdan beri hep ilk 100’den öğrenci mezun ediyoruz. Bu sene de ilk 100’e giren 2 öğrencimiz var. Dolayısıyla onları kutluyorum. Onlar geleceğin Birunileri olacak. Biruni Üniversitesi olarak şu anda kişi başına düşen araştırma, çalışma ve yayınlarda 208 üniversite içinde 5’inci sıradayız. Bunu gittikçe zirveye taşıyacağız. Çünkü bizim şöyle bir mottomuz var; Biruni’nin olduğu yerde birinci olmaz. Muhakkak, üniversiteler içinde Biruni birinci olacak” dedi.

“Lisans eğitimi için yurt dışına gitmelerine gerek yok”

Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Lisans eğitimi için gençlerimizin kesinlikle yurt dışına gitmesine gerek yok. Ama tabii insan geze geze çok şey öğrenir. Lisanstan sonra belki 2 yıl yüksek lisans veya 4 yıl doktora yapabilirler. Bunda hiç mahsur yok. Ama tekrar ülkelerine dönmek üzere Biz ülkece gençlerimizi niye kaybediyoruz? Gece 12’ye kadar çalışan laboratuvarımız yok. Çünkü gece 12’ye kadar çalışmadan orijinal bir şey bulma şansınız asla yok. Biz şimdi üniversite olarak Türkiye’de ilk defa bunu gerçekleştirdik. Çok güzel bir deney hayvanları laboratuvarımız var. Onunla beraber entegre edip çok güzel orijinal işler yapacağız” açıklaması yaptı.