TÜSİAD, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak, Cumhuriyetimizin anlam ve coşkusunun paylaşıldığı bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) -Sanat içerik danışmanlığı İKSV tarafından yürütülen TÜSİAD Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Etkinliği çerçevesinde Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ile işbirliğinde gençlerin eğitimine katkıda bulunuldu.

İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Siyasi parti temsili olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli etkinlikte yer aldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşması yaptığı etkinliğin konser bölümünde Sertab Erener ve orkestrası, piyanist Tuluğ Tırpan, Antakya Medeniyetler Korosu ve Kaan Baysal sahne aldı.

Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte ayrıca Milli Voleybolcularımız Gizem Örge ve Simge Şebnem Aköz, TEV Üstün Başarı Bursiyeri Müge Naoko Gönül ve piyanist Kaan Baysal Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili görüşlerini paylaştı.