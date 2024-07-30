Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kurucusu: Jack Dorsey

Kuruluş Tarihi: 21 Mart 2006

Şirket Türü: Halka Açık Şirket

Ana Merkez: San Francisco, California, ABD

Önemli Kişiler: Omid Kordestani (Yönetici), Jack Dorsey (CEO)

Alan: İnternet

Kullanıcı Sayısı: 313 Milyon

Çalışan Sayısı: 3.860

Resmi Sitesi: www.twitter.com

Twitter Hakkında Bilgi

Twitter, 21 Mart 2006 tarihinde kurulmuş bir sosyal ağdır. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Twitter’ın 313 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. En fazla 140 karakter kullanılarak yazılan ve Tweet ismi verilen yazılar paylaşarak kullanılan bir sosyal ağdır. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williamsa kişilerinin ortaklığı ile açılmıştır. İnternetin SMS’i lakabıyla tanınmaktadır ve tüm dünya çapında kullanılmaktadır. Twitter’da dakikada 100 bin adet Tweet atılmaktadır. Kullanıcılar Tweet’lerini herkes tarafından görülecek şekilde yada sadece kendi takipçilerinin görebileceği şekilde ayarlayabilir. Twitter kullanan insanlar başka Twitter kullanan insanları takip edebilir, attıkları Tweetleri görebilir ve attıkları Tweetleri kendi hesaplarında paylaşabilirler.

Twitter’ın Türkiye’de Kapatılması

Twitter’a Türkiye’den erişimin engellenmesi, Türkiye kanunlarına dayanılarak TİB tarafından Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararıyla 18 Mart 2014 tarihinde engellenmiştir.

Türk mahkemelerinin içerik kaldırma taleplerine olumsuz geri dönüş yaptığı gerekçesiyle 20 Mart 2014 gecesi kademeli olarak erişime kapatıldı.

22 Mart 2014’da Twitter’a girilebilen Google DNS, Open DNS gibi birçok DNS engellendi.

3 Nisan 2014’te Twitter’a getirilen yasak kaldırıldı.

Twitter Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Twitter Logosu

Twitter’ın logosunda bir kuş yer almaktadır ve bu kuş erkek cinsindedir. İsmi Larry olan bu kuş önceki zamanlarda sert ve kaba bir şekildeydi fakat daha sonra Twitter bunu düzeltti ve yumuşak bir görünüm kattı.

En Çok Takipçisi Olan Twitter Hesapları

Katy Perry: 95,797,000 Justin Bieber: 91,723,000 Barack Obama: 84,656,000 Taylor Swift: 83,420,000 Rihanna: 69,660,000 YouTube: 66,600,000 Ellen DeGeneres: 65,480,000 Lady Gaga: 65,291,000 Twitter: 60,140,000 Justin Timberlake: 57,975,000