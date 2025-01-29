Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, girdi fiyatlarındaki yükselişin sadece üreticileri değil, doğrudan tüketicileri de etkilediğini vurguladı.

Son bir yıl içinde tarımsal üretim maliyetlerinde hızlı bir yükseliş yaşandığını ifade eden Bayraktar, sulama ücretlerinin geçen yıla göre yüzde 100 arttığını, son bir ay içinde ise gübre fiyatlarının yüzde 10 oranında yükseldiğini söyledi.

Özellikle buğday ve arpa gibi kışlık hububatların üst gübreleme döneminde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, bu süreçte yoğun şekilde kullanılan ÜRE ve amonyum nitrat gübrelerinin fiyatlarının son bir ayda yüzde 10 oranında zamlandığını aktardı. Taban gübrelemede sıkça tercih edilen DAP gübresinin yüzde 3.8, 20.20.0 gübresinin ise yüzde 5.2 oranında arttığını belirten Bayraktar, yem fiyatlarının ise yüzde 3.2 ile yüzde 3.5 arasında değişen oranlarda yükseldiğini kaydetti.

Elektrik fiyatlarının yüzde 30.4, tarım ilaçlarının ise yüzde 34.3 oranında arttığını belirten TZOB Başkanı, tarımsal girdilerdeki belirsizlik ve öngörülemezliğin çiftçiler için ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.

"Girdi maliyetlerinde yaşanan her artış, doğrudan gıda fiyatlarına yansıyor ve tüketicilerimiz de bu durumdan etkileniyor" diyen Bayraktar, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için girdi piyasalarının ilgili kurumlar tarafından sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, alım fiyatlarının belirlenirken çiftçilerin karşı karşıya olduğu maliyet artışlarının göz önünde bulundurulmasını ve üreticilerin zarar görmesinin önüne geçilmesini talep etti.