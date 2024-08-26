ÜÇGE Grup Şirketleri, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmeleri için önemli bir adım attı. 48 yıllık köklü geçmişiyle tanınan ÜÇGE, “EşitİZ” ilkesiyle başlattığı “İşte Kadın, İşte Güç” projesiyle iş dünyasında toplumsal eşitliğe dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Bursa’da gerçekleştirilen lansmanda, ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri ve Borçelik iş birliğiyle kadın çalışanların üretim alanında daha etkin bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla geliştirilen bu proje tanıtıldı. Etkinlikte İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah E- ren Türkmen, Borçelik İcra Kurulu Üyesi Baran Burat ve ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven gibi isimler de hazır bulundu.

Lansman, ÜÇGE’nin 48 yıllık başarı dolu geçmişini ve kadın istihdamı konusundaki kararlı duruşunu anlatan tanıtım filmi ile başladı. Ardından kürsüye gelen Esra Güven, ülke genelinde kadın ve erkek nüfusu arasındaki dengenin iş dünyasında yansımadığını belirtti. Özellikle mavi ve gri yakalı çalışanlarda kadınların daha az yer aldığını vurgulayan Güven, kadınların sosyalleşmesi ve iş gücüne katılması gerektiğini ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tanıdığı hakların önemine değinerek, kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ÜÇGE İnsan Kaynakları Direktörü Sedanur Akcan, projenin toplumsal eşitlik adına atılmış bir adım olduğunu ve değişimin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kadınların iş hayatında daha etkin rol almasının hem ekonomik hem de toplumsal açıdan güçlü bir Türkiye’nin temellerini oluşturacağını vurguladı. Akcan, “Biz, geleceğe eşit iz bırakarak değer katıyoruz” dedi.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Direktörü Taner Güler ise Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 32 olduğunu ve bu oranı artırmanın tüm iş dünyasının sorumluluğu olduğunu belirtti. Meslek lisesi mezunlarının mesleklerini yapmayı tercih etmemesi konusuna dikkat çeken Güler, ÜÇGE’nin bu proje ile kadın istihdamında önemli bir adım attığını ve ince işçilik gerektiren alanlarda kadınların yeteneklerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmaların önemine değindi ve bu projeye en büyük katkının ÜÇGE’den geldiğini belirtti. Ayrıca İŞKUR’un imalat sektöründe çalışmak isteyen kadınlara üç ay boyunca 25.000 TL destek sağlayacağını duyurdu.

Lansman sonunda, projede yer alan paydaşlara plaket takdimi yapıldı ve kadın çalışanların iş gücüne katılımının artırılması yönünde kararlı bir adım atıldığı bir kez daha vurgulandı.

ÜÇGE’nin “İşte Kadın, İşte Güç” projesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu projeyle ÜÇGE, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında toplumsal eşitlik ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirme konusunda örnek bir şirket olarak dikkat çekiyor.