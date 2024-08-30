Üç Türk takımının mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. İlk kez yeni formatta oynanacak Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni formatında ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemedi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Tottenham (E)

Ajax (D)

PAOK (E)

AZ Alkmaar (D)

Malmö (D)

Dinamo Kiev (E)

Elfborg (E)

RFS (D)

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Slavia Prag (D)

Manchester United (E)

Olimpik Lyon (D)

AZ Alkmaar (D)

Union Saint Gilloise (E)

Midtjylland (D)

Athletic Bilbao (E)

Twente (D)

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Eintracht Frankfurt (E)

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Olimpik Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo Glimt (D)

Twente (D)

Athletic Bilbao (E)

AVRUPA LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Ligi'nde bu sezon İsveç modeline geçiş yapılıyor.

Yeni formata göre takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükselirken, her takım lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü ise deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.