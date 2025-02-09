Başkan Bayram, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş başta olmak üzere, partiye emek veren tüm dava arkadaşlarına ve üç hilal uğruna mücadele eden ülkücü şehitlere minnet ve şükranlarını sundu.

MHP’nin, 56 yıllık birikimiyle milli ve manevi değerleri esas alan bir siyaset anlayışını benimsediğini belirten Bayram, partinin demokratik kültür, uzlaşma ve sorumluluk ahlakı çerçevesinde hareket ettiğini ifade etti. Milliyetçilik anlayışlarının zamanın ötesinde bir muhtevaya sahip olduğunu ve çağın gerekliliklerini de kavradığını vurguladı.

Bayram, MHP’nin “Devlet ebed müddet, millet ebed müddet” anlayışıyla hareket ettiğini, Kızılelma ideali, Turan ülküsü ve İ’la-yı Kelimetullah davasının sarsılmaz bir temsilcisi olduğunu söyledi.

Parti olarak önceliklerinin, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirten Bayram, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı yönetim istikrarıyla birlikte Türkiye’nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma geleceğini ifade etti.

Son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin daha nice yıllar aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmesini temenni eden Bayram, "Cenab-ı Allah, Milliyetçi Hareket Partisi’ne Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yardımcı olacak, heyecanımızı, azmimizi ve emeğimizi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.