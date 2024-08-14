Küçük büyük bir çok kişinin bildiği bir lezzettedir. Peynirli kraker ile açlığınızı bastırmanız mümkündür. Çay ve kahve molasında atıştırmalık olarak yenebilir. Yağ oranı %28 olması dolayısıyla tercih edilmeyebilir.** Palm yağı içermektedir.**
Çizi Çeşitleri:
507.0
kcal
- 100 Gram
- 1 Adette 20.28 kcal ve 4 gr vardır.
- 1 Porsiyonda 126.75 kcal ve 25 gr vardır.
- 1 Pakette 415.74 kcal ve 82 gr vardır.
|Besin Değeri
|100 Gramda
|Günlük Değer*
|Kalori
|507 kcal
|% 24.5
|Karbonhidrat
|55 g
|% 17.8
|Lif
|g
|% 5.4
|Protein
|g
|% 15.2
|Yağ
|28 g
|% 43.1
|Doymuş Yağ
|13 g
|Tuz
|g
|% 31.7
|Şeker
|10 g
|% 33.0
* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.
Kalorisinin büyük kısmını (%50) yağdan alan Ülker Çiziviç Peynirli Kremalı Sandviç Krakeri kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.
- 1 Adet (4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.3 gr protein, 2.2 gr karbonhidrat ve 1.12 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir.
- 1 Porsiyon (25 gr) yaklaşık 127 kcal kalori içerir, 1.9 gr protein, 14 gr karbonhidrat ve 7 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir.
- 1 Paket (82 gr) yaklaşık 416 kcal kalori içerir, 6 gr protein, 45 gr karbonhidrat ve 23 gr yağ bulunur ve 3.28 porsiyona eşittir.
Menşei
TÜRKİYE
İçindekiler
Buğday unu, bitkisel yağ (palm), laktoz (süt), peyniraltı suyu proteini (süt), kabartıcılar (amonyum hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat, disodyum difosfat), peyniraltı suyu tozu (süt), peynir tozu (%2,9), parmeat tozu (süt), invert şeker şurubu, tam yağlı süttozu, nişasta, tuz, şeker, dekstroz, malt ekstraktı (gluten), aroma vericiler(gluten, soya, süt), hacim arttırıcı (kalsiyum karbonat), asitlik düzenleyici (laktik asit), yağsız süttozu, emülgator (soya lesitini), un işlem maddesi (sodyum metabisülfit)
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz
Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı
PASİFİK TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ VE TİC.A.Ş.
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