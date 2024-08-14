Küçük büyük bir çok kişinin bildiği bir lezzettedir. Peynirli kraker ile açlığınızı bastırmanız mümkündür. Çay ve kahve molasında atıştırmalık olarak yenebilir. Yağ oranı %28 olması dolayısıyla tercih edilmeyebilir.** Palm yağı içermektedir.**

Çizi Çeşitleri:

507.0

kcal

100 Gram 1 Adette 20.28 kcal ve 4 gr vardır. 1 Porsiyonda 126.75 kcal ve 25 gr vardır. 1 Pakette 415.74 kcal ve 82 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 507 kcal % 24.5 Karbonhidrat 55 g % 17.8 Lif g % 5.4 Protein g % 15.2 Yağ 28 g % 43.1 Doymuş Yağ 13 g Tuz g % 31.7 Şeker 10 g % 33.0

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%50) yağdan alan Ülker Çiziviç Peynirli Kremalı Sandviç Krakeri kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Adet (4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.3 gr protein, 2.2 gr karbonhidrat ve 1.12 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir.

(4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.3 gr protein, 2.2 gr karbonhidrat ve 1.12 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir. 1 Porsiyon (25 gr) yaklaşık 127 kcal kalori içerir, 1.9 gr protein, 14 gr karbonhidrat ve 7 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir.

(25 gr) yaklaşık 127 kcal kalori içerir, 1.9 gr protein, 14 gr karbonhidrat ve 7 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir. 1 Paket (82 gr) yaklaşık 416 kcal kalori içerir, 6 gr protein, 45 gr karbonhidrat ve 23 gr yağ bulunur ve 3.28 porsiyona eşittir.

Menşei

TÜRKİYE

İçindekiler

Buğday unu, bitkisel yağ (palm), laktoz (süt), peyniraltı suyu proteini (süt), kabartıcılar (amonyum hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat, disodyum difosfat), peyniraltı suyu tozu (süt), peynir tozu (%2,9), parmeat tozu (süt), invert şeker şurubu, tam yağlı süttozu, nişasta, tuz, şeker, dekstroz, malt ekstraktı (gluten), aroma vericiler(gluten, soya, süt), hacim arttırıcı (kalsiyum karbonat), asitlik düzenleyici (laktik asit), yağsız süttozu, emülgator (soya lesitini), un işlem maddesi (sodyum metabisülfit)

Saklama Koşulları

Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz

Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı

PASİFİK TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ VE TİC.A.Ş.

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