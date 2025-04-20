Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Temyiz Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği Diplomasi Simülasyonu programı kapsamında gerçekleştirilen canlandırma anlarındaki görüntülerin düşüncesinden koparılarak sosyal medyada ağır ifadelerle dolaşıma girdiğini üzülerek takip ediyoruz. Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail kabinesini temsilen yapılan sunumda gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle Ezan-ı Muhammedi'nin duyulduğu esnada Filistin’de soykırım yaparken aşağılık bir şekilde umursamaz davranışlar sergileyen İsraillilerin tavırları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi, Filistin Devletinin ve halkının her zaman yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca Temyiz Topluluğu öğrencilerin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya da şu şekilde paylaştı:

"Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Temyiz Topluluğu olarak, düzenlediğimiz Diplomasi Simülasyonu kapsamında kamuoyunda oluşan yanlış algılara ve gündeme gelen tepkilere yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Simülasyon, tamamen akademik ve temsili nitelikte olup, uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı devletlerin mevcut dış politika yaklaşımlarının tarafsız bir şekilde canlandırılmasını amaçlamaktadır. Etkinliğe katılan her temsilci, hangi ülkeyi canlandırıyorsa o ülkenin resmi görüşlerini savunmakla yükümlü olup; bu görüşler ne katılımcıların kişisel fikirlerini ne de topluluğumuzun değerlerini yansıtmaktadır. Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail Kabinesini temsilen yapılan sunumda kullanılan görsel ve işitmeyle ilgili unsurların, dini değerlere ya da mazlum bir halkın acısına saygısızlık olarak yorumlanması bizleri derinden üzmüştür. Bu durum, simülasyonun gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle yaşanmış olup, kesinlikle hakaret ya da alay amacı taşımamaktadır. Ezan-i Muhammedi'nin duyulduğu sahne, Filistin'e yapılan saldırıların temsili bir anlatımı içinde yer almakta, asla dini bir değerin aşağılandığı bir kurgu barındırmamaktadır. Topluluğumuz hiçbir dinin kutsallarına hakaret etmeyi, hiçbir halkın yaşadığı acıyı küçümsemeyi tasvip etmez ve böyle bir niyetle hareket etmemiştir. Tüm bu temsiller yalnızca diplomatik pozisyonları daha iyi anlayabilmek adına hazırlanmıştır. Yaşanan yanlış anlamadan dolayı üzüntümüzü ifade ediyor, açıklamamızın kamuoyuna bir açıklık getirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: İHA