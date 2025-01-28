Başkan Bozbey yaşadığımız Bolu faciasına değinerek “Yaşadığımız facianın ardından bir araya geldik. Bolu’da çıkan yangın bizi derinden yaraladı. Onlarca vatandaşımız hala hastanelerde tedavi görüyor. Ancak bunda sadece yöneticilerin mi suçu var? Yurt dışında 7 tane araç almıştık. Orda da bu konuları tartışırken bu faciayla karşı karşıya kaldık. Herkes başınız sağ olsun diye söze başladı. Biz diyoruz ki ülkemiz ilerledi. Bursa’da dahil günde 30 a yakın yangın ihbarı alıyoruz. Halkımızın da bilinçli olması lazım. En basitinden elektrik yangının neden çıktığını biliyoruz. Ama kimse müdahale etmiyor. Bu konuda elektrik aksamlarını kablolarını gözden geçirsinler. 3 kuruşluk priz sizin yaşamınıza mal olabiliyor. Ya da maddi olarak size inanılmaz bir hasar oluşturuyor. Belediye meclisine de karar getiriyoruz. Elektrik teknisyenleri artık sorumlu olacak. Hangi teknisyen o inşaatta o kabloları yapmışsa onlarda sorumlu olacak. Yangın çıkınca nasıl söndüreceğiz değil, tedbirleri de almamız gerekiyor. Avrupa’da gönüllü itfaiyeciliğin ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. İtfaiye Daire Başkanlığı’mız hazırlık yapıyor. Mahallelerde de yangına gönüllü itfaiyeciler oluşturarak bu konuda hızlı müdahale sağlayacağız. Hakikaten yaşadığımız durumdan umarım ders çıkarırız. Hemen talimat verdim. Uludağ olmak üzere tekrar bir denetim yapalım. Uludağ’da başlayan denetimler devam ediyor. 13 işyeri otel incelendi, bakanlığa gönderildi. Diğer çalışmalarımız devam ediyor. Bizim görevimiz eksikleri tespit edip bakanlığa bildirmek. Turizm Bakanlığı’na ait. Alan olarak tamamen kontrolü içerisinde. İnanıyoruz ki eksikler tamamlanacaktır. Bu konuda hassasiyetimizi belirtmek istiyorum. Kasım ayından itibaren itfaiye ile ilgili güçlendirme yapmıştık. Biz Uludağ’da 2 dakikada yangınlara ulaşabiliyoruz. 1 2 yangın yaşadık. Hemen müdahale edildi. Dünya Bankası’ndan 10 milyon civarında kredi aldık. Yaklaşık 16 civarında araç takviyesini sağlamış olacağız. Gönlümüzden geçen araç alalım, personelimizi eğitelim ama hiç yangın olmasın.“ ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT