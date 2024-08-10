Zafer partisi genel başkanı Ümit Özdağ çiftçilerin emeklerini alamadıkları için protesto yaparak toplanmasına karşı jandarmanın ve polisin kaba kuvvet kullanarak çiftçilere saldırmasını sert sözlerle eleştirdi.

Zafer partisi genel başkanı Ümit Özdağ ilk sosyal medya hesabından şu ifadeleri yer verdi:

''Sevgili Jandarma kardeşim, sen köylü çocuğusun, sen işçi çocuğusun. Hiç bir jandarma subayının, astsubayının, uzman erbaşının babası veya annesi fabrika sahibi, HES sahibi, Ferrari’ye binip vergi ödemeyen birisi değildir. Fethiye’de veya başka bir yurt köşesinde karşı karşıya kaldığın çiftçi, köylü, işçi aynen senin annen ve baban gibi gerektiğinde soğan ekmek yiyip “Allah devlete, millete zeval vermesin” diyerek, çocuğunun eline kına yakarak sıvasız evden asker ocağına yollayan insanlardır. Annene ve babana nasıl davranıyorsan yaşamak için ihtiyaç duydukları suyun mücadelesini veren insanlara da öyle davran kardeşim'' dedi.