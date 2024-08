İlhan Baykan, Gazze'de yaşanan soykırıma sert tepki göstererek hak ve batıl mücadelesinin kıyamete kadar süreceğinin altını çizdi. Siyonimzmin elmalı şeker içerisinde sunduğu demokrasinin Müslümanları uyuttuğunu belirten Baykan, "Filistinli Müslümanların ortaya koyduğu duruş, uzunca bir süredir fetret dönemi yaşayan, zillet dönemi yaşayan, İslam toplumunun liderlerinin foyalarını ve gerçek boyalarını ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Baykan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde;

FORMÜL AÇIK; BÜYÜK MÜKAFAT = BÜYÜK BEDEL

“Yüz ölçümü olarak, küçük bir coğrafya parçasında; Kudüs’te, Gazze’de ve Refah’ta ortaya konan duruş, dünya okulundan, dünya sınavından kaçan insanlığa büyük dersler veriyor. Bu ders; tüm eksiklere ve olumsuzluklara rağmen dirayet, tevekkül ve teslimiyetle, 2 milyarlık İslam alemine ve aynı zamanda tüm dünyaya iman dersi veriyor. Siyonizmin ve batı medeniyetinin elmalı şeker içine gizleyip Müslümanlara sunduğu demokrasi, medeniyet ve insan hakları safsataları ile nasıl yıllarca uyutulduğunun dersini veriyor. Ortaya konan bu duruş, yeryüzünde en büyük hakikatin, kıyamete kadar sürecek olan Hak ve Batıl mücadelesi olduğunun dersini veriyor. Ortaya konan bu duruş, uzunca bir süredir fetret dönemi yaşayan, zillet dönemi yaşayan, İslam toplumunun liderlerinin foyalarını ve gerçek boyalarını ortaya çıkarıyor. Omurgalı, dik bir duruş sergilemek elbette ki bedel istiyor. Formül açık. Büyük mükafat = Büyük bedel.”

“GENEL BAŞKANIMIZIN TELEFON GÖRÜŞMESİ”

“Bu bedeli de ancak büyük şahsiyetler, güçlü karakterler ödeyebilirler. Ömrünü, özgürlüğünü ve canı dahil her şeyini feda edebilen nice güzel insanlar Ulubatlı Hasanlar, Sultan Fatihler, Mücahit Erbakanlar ve bugün de İsmail Haniyelerimiz var. Kıyamete kadar da var olacaklar inşallah. Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da alçak bir suikast sonucu şehit oldu. Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu, Ramazan Bayramı'nda, kız kardeşi Zehra ise 25 Haziran'da şehit edilmişti. Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan, İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğlu Abdüsselam Haniye’yi telefonla arayarak taziye mesajı iletti. Abdüsselam Haniye ise taziye görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakın ne söyledi: ““Taziyeniz için size ve Yeniden Refah camiasına çok teşekkür ediyorum. Her zaman varlığınızı yanımızda hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Babam inandığı dava uğrunda şehadete yürüdü Elhamdülillah. Rabbim kendisini, sizin de bizim de Hocamız olan Erbakan Hocamıza komşu eylesin. Rabbim babamı da Erbakan Hocamızı da Efendimize komşu eylesin. En kısa zamanda inşallah kucaklaşmak temennisi ile tekraren taziyeniz için şükranlarımı sunuyorum.””

ÖNCELİKLE KÜRECİK ÜSSÜ KAPATILMALI!

Bu ifadeler inanan insanlar için uzaklıkların, mesafelerin ve sınırların hiçbir anlam ifade etmediğini gösteriyor. İnanların kardeş olduklarını ve aynı davanın erleri olduklarını ifade ediyor. Abdüsselam Haniye’nin de ifade ettiği gibi, en kısa zamanda inşallah özgür Kudüs’te kucaklaşacağız. Ancak bu kucaklaşmanın gerçekleşebilmesi için, öncelikle Malatya Kürecik’deki radar üssünün kapatılması lazım. Kürecik üssünün, bilgileri direk İsrail ile paylaşmıyor olması,üssü kapatmamaya bir gerekçe olarak gösterilemez. Çünkü nato üssü olan Kürecik üssü, bilgileri, nato üyesi olan Amerika ve İngiltere ile paylaşıyor. İsrail’in en büyük destekçisi olan bu iki ülke de, anında İsrail ile tüm bilgileri paylaşarak kendilerince kutsal görevlerini yerine getiriyorlar. Bu ayıba bu yanlışa biran önce son vermemiz gerekiyor. Yine bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi için, İsrail ile olan ticarete son verilmesi gerekiyordu. Yeniden Refah partimizin bu konuda büyük çaba harcaması, gündeme getirmesi ve gündemde tutması ile hükümet İsrail ile olan ticaretin durdurulduğunu açıkladı. Ancak maalesef direk olmasa da, dolaylı olarak başka ülkeler üzerinden bu ticaretin devam ettiği konusunda açıklamalar da kamuoyunda konuşuluyor. Bu konunun da, detaylı bir şekilde takip edilerek araştırılması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Siyonizmin emrinde olan Ameraka’yı stratejik ortak olarak görenlerin ve fütursuzca bunu, defalarca ifade edenlerin bugün gelinen noktada neyin ortağı olduklarını görmeleri gerekmektedir. Dünyanın bir çok bölgesinde, orta doğuda ve son olarak da İran’da İsmail Haniye’yi şehit ederek fitne ateşini büyütmeye çalışanlar ve ortakları, o ateşin bir gün kendilerine de geleceğini görmelidirler. Bu zulmün ortaklarına destek olanların da bu vebalden kaçmaları mümkün değildir. Herkes iyi bilmelidir ki, her şey, bu zulmü yapan iktidarlara verilmiş olan, bir oyla başlıyor.

İSLAM BİRLİĞİ Mİ? AVRUPA BİRLİĞİ Mİ?

“Senin o bir oyun, ülkenin dış siyasetini belirliyor. İslam Birliği mi? ,Avrupa Birliği mi? Senin o bir oyun, işçinin, memurun, emeklinin, eline geçecek maaşı belirliyor. Senin o bir oyun, Çiftçinin köylünün ürettiğinin karşılığını belirliyor. Senin o bir oyun imtiyazlıların mı, yoksa hak edenin mi kazanacağını belirliyor. Senin o bir oyun, rantiyecinin mi, üreticinin mi kazanacağını belirliyor. Senin o bir oyun eğitiminin milli mi, gayrı milli mi olduğunu belirliyor. Senin o bir oyun bağımlı mı, bağımsız mı olduğumuzu belirliyor. Yani senin o bir oyun zina, fuhuş, kumar, uyuşturucu, lgbt ve gayri ahlaki hayatın mı hakim olacağını, yoksa izzet, onur ve saygınlığı esas alan, Rabbimizin rızasına uygun bir hayatın mı hakim olacağını belirliyor. Kısacası tarihimizle, geleneklerimizle ve inancımızla oyun oynayanların oyununu, oyumuzla bozma zamanı gelmiştir. Türkiye’mizin yeni yüzyılında, Dr. Fatih Erbakan liderliğinde, Yeniden Refah Partimiz ile birlikte, ilk seçimlerde, inancımızla, tarihimizden aldığımız güçle oyunları bozmaya geliyoruz.”

Kaynak: Bülten