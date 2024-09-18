Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Aile Gelişim Akademisi, uzman klinik psikologlar eşliğinde çocuk ve yetişkin terapi hizmetleri sunarak daha sağlıklı bir yaşam için kalıcı çözümler üretiyor.

Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Gelişim Akademisi Danışmanlık Merkezi, bireylerin duygusal ve zihinsel dünyalarını anlamalarına, zararlı düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Samiha Ayverdi Danışmanlık Merkezi’nde yer alan merkezde, yetişkin, çocuk ve çiftlere yönelik profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Çocuklara bireysel ve oyun terapileri, yetişkinlere ise bireysel ve grup terapileri ile sosyal uyum sorunlarına yönelik destek sağlanıyor. Amaç; günlük problemlere geçici çözümler yerine, kalıcı ve köklü bir değişim sağlamak. Ücretsiz sunulan danışmanlık hizmetleri, Elmalıkent Mahallesi’nde hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında veriliyor.