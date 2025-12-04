Ümraniye Belediyesi, engelli bireylere yönelik hizmet ve projelerini kararlılıkla sürdürerek herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla, Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir dizi etkinlik düzenlendi. Program, açılış konuşmasının ardından "Ritim Dans" öğrencilerinin renkli gösterisiyle devam etti. Ardından düzenlenen eğlenceli kısa oyunlar, günün enerjisini yükselterek çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında sahne alan halk oyunları öğrencileri, sergiledikleri performansla izleyenlere hem neşeli hem de duygusal anlar yaşattı. Günün en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise palyaço gösterisi ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler oldu. Merkez içerisinde kurulan atölyelerde ise anahtarlık yapımı, hareketli kâğıtlar etkinliği, magnet boyama gibi el becerilerini geliştiren ve katılımcıların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan çalışmalar yer aldı. Ayrıca özel olarak hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Hatıra ve Fotoğraf Köşesi, ailelerin ve çocukların günün anısını ölümsüzleştirmesine imkân tanıdı. Etkinlik alanında, Engelsiz Spor Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmaların sergilendiği mini sergi de büyük beğeni topladı. Program, ziyaretçilere sunulan ikramlarla sıcak ve samimi bir atmosferde son buldu.

Kaynak: İHA