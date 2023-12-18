Ümraniye’de seyir halindeki bir araç, hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYG 409 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDB 619 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.