Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 5’si düzenlenecek olan Ümraniye Kitap Fuarı, 30 Kasım’da Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ile yazarları Santral Etkinlik Alanı’nda okuyucularla buluşturacak.

Ümraniye Kitap Fuarı, beşinci kez “Kitap Vakti Geldi” temasıyla 30 Kasım’da kapılarını açacak. 8 Aralık’a kadar devam edecek olan fuarda Türkiye’nin önde gelen 100’ü aşkın yayınevi, 200’ü aşkın yazar ve binlerce kitap yer alacak. Organizasyon kapsamında kültür-sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının önemli isimleri kitapseverler ile buluşacak. Etkinliğin katılımcı yazarları arasında Nevzat Tarhan, Sibel Eraslan, Feridun Emecen, Yusuf Kaplan, Mehmet Ali Bulut ve İhsan Süreyya Sırma gibi değerli isimler bulunuyor. İmza etkinlikleri, söyleşi ve konferansların düzenleneceği 5. Ümraniye Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ise kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Ümit Meriç olacak.

“30 Kasım’da herkesi Ümraniye Kitap Fuarı’na bekliyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kitap fuarına sayılı günler kala konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Kitap fuarımızı beşinci kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yıllardır düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören fuarımız, Ümraniye’nin marka işlerinden biri haline geldi. Bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçi, yüzlerce yazarla bir araya geldi. Bu yıl da yine Türkiye’nin önde gelen kalemlerini Ümraniye’de okuyucularla bir araya getireceğiz. Düzenleyeceğimiz söyleşi ve konferanslarla da önemli konuları ele alacağız. 30 Kasım’da herkesi kitap fuarımıza bekliyoruz” dedi.