Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ