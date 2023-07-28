Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından afetzedelerin barınma sorunu çözümü için Kahramanmaraş’ta başlattığı Konteyner Kenti’n açılışı yapıldı.

Koç Topluluğu tarafından kurulan 2 bin 300 konteyner ile Türkiye’nin en büyük konteyner kentlerinden biri olan Kahramanmaraş Umut Kent Projesi içerisinde yer alan Fenerbahçe Mahallesi Konteyner kentinin (516 konteyner) açılışına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Selma Altay Rodopman, Bekir İrdem, Can Gebetaş, Futbol A Takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, kulüp çalışanları, Fenerbahçe Spor Okulu öğrenci ve antrenörlerinin yanı sıra çok sayıda dernek üyesi ve gönüllü katıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Kahramanmaraş halkıyla kucaklaştığı, çocuklara el uzattığı bu özel etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Umut Kent Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve AFAD İl Müdürü Tayfur Temur da katılım sağladı.

Sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parklarının da yer aldığı kentte Başkan Koç, yöneticiler ve beraberindekiler vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sohbet ettiler. Çok sayıda gönüllü de organizasyon da yer alırken; sokak etkinlikleri, branding ve süslemeler, aktiviteler, sahne etkinlikleri yapıldı ve konteyner kentteki evler tek tek gezilerek depremzede vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, depremzede çocuklarla maç yaptı. Bu özel karşılaşmanın başlama vuruşunu Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaparken, renkli görüntülere sahne olan maçın ardından da toplu fotoğraf çektirildi.

Ali Koç: “Umutsuz insan ilerleyemez o yüzden bu kentin ismi Umut Kent”

Sahneye çıkarak konuşma yapan Başkan Koç, yaşanan depremi unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bugün Kahramanmaraş Umut Kentli olmaktan dolayı hepimiz çok çok mutluyuz ve gururluyuz. Aynı zamanda da çok çok duyguluyuz. 6 Şubat gecesi ağır bir felaket yaşadık. Millet ve devlet omuz omuza verdi ve bu sıkıntılı günleri aşmak için herkesin çorbada tuzu oldu. Biz de ‘Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çorbada tuzumuz olması lazım’ dedik ve ilk günden itibaren stadımızın altında Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu herkes kendi stadının çatısı altında uğraştı. Tırları doldurdu ve buralara yolladı. Önemlisi unutmamak ve unutturmamak. Bu felaketi geride bırakmak çok uzun süreç alacak. Bizler Fenerbahçe Spor Kulübü olarak aramızda kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, derneklerimiz. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de kendimiz bir kaynak oluşturduk ve 1000 konteynerlik projeye imza attık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ağır işi onlar yaptı, bizim işimiz kaynağı oluşturmaktı. İkinci projemizde inşallah Allah’ın izniyle çok yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah onu da açmak yakın zamanda nasip olacak. Bu uzun yolculuğunuzda size bir nebze umut olabildiysek, bir nebze sizi rahatlatabildiysek, sıkıntılarınızı unutmanıza bir nebze fayda sağlayabilirsek bizler için ne ala. Umut insanoğlunun yakıtıdır. Umutsuz insan ilerleyemez o yüzden bu kentin ismi Umut Kent. İnşallah sizlere tünelin sonunda görebileceğiniz bir umut vaat etmişizdir. Biz kaynak oluşturuyoruz. Arkadaşlar var güçleriyle çalışıyorlar. Şunu unutmayın ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun, devlet olmazsa bunlar olmuyor. Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Kaymakamımıza ve Umut Kent Kaymakamına, Emniyet Müdürümüze şahsım ve arkadaşlarım, konteyner kenti yapan herkes için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizler olmasaydınız bizim işimiz hiç de kolay olmayacaktı. Sağ olun, var olun. İnşallah en kısa zamanda da sizler kalıcı evlerinize taşınabilirsiniz" diye konuştu.