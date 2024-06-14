Edirne İl Jandarma Komutanlığı, özellikle maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak üniversite güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde görev yapan güvenlik görevlilerine, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında eğitim verdi. Jandarma ekipleri, eğitim sonra konuyla ilgili görsel içerikli broşür dağıttı.

Jandarma ekiplerinin, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek çocuklarımızın maddi ve manevi zararlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.