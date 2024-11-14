Edirne’de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde stant açıldı. Stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek, vücut kitle endekslerine bakıldı. Açılan stantta ’diyabetin farkında olun, sağlıklı olun’ sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, açılan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümleri ile anket çalışması yaptıklarını aktardı.

Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünsar, topluma bu farkındalığı kazandırmanın kendileri için bir görev olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vatandaşlardan Ülkü Dolaştır, "Burada tansiyon ve şekerimi ölçtüler. Form doldurdular. Kalp ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Kolesterolüm de var. Standı gördüm ne olduğunu merak edip geldim. Uzun süredir şekerime de baktırmamıştım. Sağlık ayağımıza gelmiş oldu. Çok memnun oldum beğendim. Trakya Üniversitesi’ne bu etkinlikleri her zaman yapmasını tavsiye edeceğim" dedi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Doğa Biçen, "Halkın kan şekeri ve tansiyonunu ölçüyoruz. Bir hastalıkları olup olmadığını sorup anket dolduruyoruz. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Yoğun ilgi gördü ve kalabalık oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyen vatandaşlardan Ayşe Durmaz, açılan stantta şekerini, tansiyonunu ölçtüklerini ve bel ölçümü yaptıklarını belirtti.