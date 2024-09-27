Yaklaşık 30 yıldır kesintisiz hizmet veren Güngören Belediyesi Aşevi üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba hizmeti başlattı.

’Sofra Güngören’ markası altında verilen hizmet sayesinde özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler faydalanıyor. İkamet şartı aranmadan 17-26 yaş arası üniversite öğrencilerine, her gün öğlen 12.00’den akşam 19.00’a kadar ücretsiz çorba hizmeti veriliyor. Güne sıcak bir çorbayla başlayıp akşam da günü sıcak bir çorba ile kapatan öğrenciler ücretsiz hizmetin tadını çıkarıyor. Üniversite öğrencileri arasında her geçen gün popüler hale gelen Sofra Güngören’in modern ve ferah mekan yapısı, aynı anda onlarca kişiye hizmet sunma potansiyeli ile öğrenciler sıra beklemeden çorba içmenin keyfini çıkarıyor. Ücretsiz çorba hizmeti öğrencilere ekonomik destek sağlamanın yanı sıra sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygularını da güçlendiriyor.

Sofra Güngören kimsesizlerin de yanında

Sofra Güngören; kimsesiz, yalnız yaşayan yaşlı bireyler, öğrenciler, devamlı hastalar ve yardıma muhtaç aileler için de ocakların altını yakıyor. Tesis sayesinde toplumun dezavantajlı gruplarına el uzatılmış olunuyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birinin Sofra Güngören gibi tesisler olduğunu dile getiren Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Sofra Güngören, sadece bir yemek servisi değil, aynı zamanda birlikte yaşamanın, birbirimize destek olmanın ve toplumumuzdaki her bireyin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermenin bir yansıması. Bu projeyle, özellikle gençlerimize ve yardıma muhtaç olanlara elimizi uzatmak istiyoruz. Ayrıca ücretsiz çorba hizmetimiz sayesinde üniversiteli gençlerimizin yanında olduğumuzu da göstermek istiyoruz " dedi.