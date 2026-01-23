Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, fakülte sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında öğrenim gören öğrenciler, yerel mutfak kültürüne ilgi duyan bireylere yönelik anlamlı bir projeye imza attı. Fakülte öğrencileri tarafından yürütülen 'Lezzet Patikası-Yenilebilir Otlar' projesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

'Her Adımda Bir Tat, Her Yaprakta Bir Hikâye' mottosuyla hayata geçirilen proje, Ege Bölgesi'nde yetişen yenilebilir yabani otları gastronomik, kültürel ve ekolojik yönleriyle tanıtarak yerel bilgi birikimini kayıt altına almayı ve sürdürülebilir mutfak kültürüne katkı sağlamayı hedefledi. Gerçekleştirilen projenin ilk aşamasında Edremit ve Burhaniye çevresindeki pazarlara gidilerek bu konuda bilgili kişilerle röportaj yapıldı. Bu röportajlar doğrultusunda detaylı araştırmalar neticesinde içerisinde yenilebilir otların faydaları, rotaları ve yemek tarifleri bulunan bir kitapçığa dönüştürüldü. Proje kapsamında hazırlanan kitapçığın tanıtım gününe Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Fakülte Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılım gösterdi. Kitapçığın tanıtımının ardından Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında, Fakülte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Durdu Can Çaylak, Ömer Aydın, Ahmet Hakan Gergen, Zeynep Gedik ve Tuğba Türker tarafından yürütülen proje kapsamında, kitapçıkta yer alan yemek tarifleri fakülte mutfağında uygulamalı olarak hazırlanarak hayata geçirildi. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, öğrencilerin yerel gastronomi mirasına sahip çıkma ve akademik bilgiyi saha çalışmalarıyla birleştirme becerisine dikkat çekerek, 'Bu proje ile yenilebilir yabani otların doğru, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli bir kaynak ortaya konulmuştur. Öğrencilerimizin araştırma sürecinde gösterdiği sorumluluk, ekip ruhu ve özveri bizleri son derece memnun etmiştir. Fakültemiz, yerel değerleri koruyan ve topluma katkı sunan bu tür çalışmaları her zaman desteklemeye devam edecektir.' ifadelerini kullandı.