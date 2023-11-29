Goldman Sachs, dolar kuru için 2024 yılı sonu tahminini açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz artışlarına rağmen düşmeyen dolar, Goldman Sachs'ın radarında. Ekonomist Barış Soydan, Goldman Sachs'ın 2024 yıl sonu dolar/TL kuru tahminini paylaşarak "Çok uluslu ABD bankası Goldman Sachs'ın dolar/TL tahminleri, 2024 sonu 40.7 TL" ifadelerini kullandı. Şu an dolar kuru 28,92 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesini güncellemesinin ardından Türk lirası tahminini revize etmişti ve 12 ay sonra dolar/TL tahminini 28'e çıkarmıştı. Mehmet Şimşek'in kabineye atanması, yeni hükümetin daha geleneksel ekonomi politikalarına dönebileceği sinyalini verdiği düşünülüyor. Goldman Sachs'ın notuna göre Şimşek'in maliye bakanı olarak seçilmesi, para politikasının daha geleneksel bir yöne evrilebileceği olasılığını artırabilir.

Dolar/TL Tarihi Zirvede!

Türkiye'de 2021'den beri sürdürülen düşük faiz politikası, enflasyonu geçen yıl yüzde 85'in üzerine çıkararak 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Türk lirası, son on yılda yüzde 90'dan fazla değer kaybederken 28 Mayıs seçimleri sonrasında dolar/TL 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Seçimlerin ardından daha önce bakanlık görevinde bulunan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanacak analistlere göre Erdoğan'ın uzun süredir devam eden düşük faiz politikasından belirgin bir dönüş sinyali verdi.