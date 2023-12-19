Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, doların yakın dönemde ciddi bir yükselişe geçeceği uyarısında bulunarak yeni yıla dolar kuru açısından kademeli bir yükselişle girileceğini belirtti.

DOLAR 45 LİRAYA ÇIKABİLECEK

Geçer, doların 45 liraya çıkabileceği ve 2024 yılının ilk yarısında 60 lirayı aşabileceği öngörüsünde bulundu.

Dolar kurundaki artışın vatandaşlar için yaşam maliyetini doğrudan etkilediğini vurgulayan Geçer, Türkiye'de beklenen yeni kur şokunun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Özellikle geçmiş dönemlerde yapılan seçim ekonomisinin etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi.

"2024 YILINDA DOLARIN GERÇEK DEĞERİNİN 60 LİRAYI AŞACAK"

Ekonomist Geçer'in açıklamalarına göre, dolar kurunda beklenen yükseliş, özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında hız kazanacak. Seçim sonrasında Türkiye ekonomisinin dolar kurunu 45 lira seviyesine taşıyabileceğini ifade eden Geçer, bununla birlikte 2024 yılında doların gerçek değerinin 60 lirayı aşabileceğini öne sürdü.

Bu durumun, ekonomik istikrarsızlık ve yüksek enflasyonun bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçer, 2024 yılının ilk yarısında beklenen bu yükselişin, döviz kurlarında ciddi bir artışa yol açacağını ve ekonominin bu süreçte baskı altında kalabileceğini öngörüyor. Bu açıklamalar, döviz piyasalarında ve yatırımcılar arasında büyük bir dikkatle takip ediliyor.