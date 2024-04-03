Pandemi ile başlayarak Ukrayna-Rusya savaşıyla doruk noktasına ulaşan ekonomik kriz iyiden iyi hissedilir hale geldi.

Son zamanlarda Almanya'da milyonlarca Türk'ün yaşadığı ülkede, 24 saatte bir iflas haberi gelmeye başladı.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Galeria Karstadt Kaufhof, bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu ve yerel mahkeme dün itibariyle bu davayı açtı. Galeria Karstadt Kaufhof'un iflas başvurusu kabul edildi ve Essen Yerel Mahkemesi, şirket hakkında iflas davasını başlattı.

ALICI BULAMADI VE İFLAS ETTİ

Şirket, 22 Mart'a kadar bir alıcı bulamazsa, kalan 92 mağazasını kapatıp çalışanlarını işten çıkaracağını duyurmuştu. Ne yazık ki alıcı bulunamadı ve şirket nihayetinde battı.