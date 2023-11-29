Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleşen operasyon, Çin'den temin edilen ucuz toner malzemeleriyle ünlü markaların taklitlerini üreten bir atölyeyi ortaya çıkardı. İddiaya göre, M.A isimli şahıs, Mürefte Mahallesi'nde kiraladığı dükkanlarda kurduğu atölyelerde, Çin'den getirttiği toner malzemelerini kullanarak ünlü markaların taklidi tonerleri piyasaya sürüyordu. Polisin düzenlediği operasyon sonucunda ortaya çıkan tablo şaşırtıcıydı.

Değeri 70 milyon lira

Aramalarda, özel olarak üretilmiş 339 bin 813 adet boş karton toner kutusu, 5 bin 908 adet satışa hazır dolu toner, 4 bin 9 adet toner malzemesi, 385 kilogram toner tozu, 733 adet toner tozu, 74 bin 561 adet boş toner, 215 bin adet ünlü kartuş markalarının isminin yazılı bulunduğu koruyucu kılıf ve poşet, 4 bin 200 adet plastik kap, 8 bin 750 adet ünlü markaların tonerlerine ait kullanma kılavuzu, 7 bin adet plastik marka yazıları, 44 bin 310 adet marka ve toner üzerlerine yapıştırılan etiketler, 350 adet pullup, 1 adet karton paketleme makinesi, 1 adet ambalajlama makinesi, 1 adet lazer yazıcı, 1 adet toner tozu doldurma makinesi, 1 adet poşet kapama malzemesi ele geçirildi.

Toplam piyasa değeri 70 milyon TL'yi bulan bu malzemeler, atölyenin faaliyet gösterdiği alanda büyük bir etki yaratmış durumda. Operasyon kapsamında şüpheli M.A'nın yanı sıra atölyede çalışan 5 işçinin ifadesi alındı, ancak şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.