Sevilen şarkıcı Yusuf Güney, Büyük Anadolu Darıca Hastanesini ziyaret ederek hastane üst yönetimi ve çalışanlar ile bir araya geldi. Büyük Anadolu Darıca Hastanesi’nin fiziki koşullarını çok beğendiğini belirten Yusuf Güney, en kısa zamanda bu hastanede sağlık taraması yaptıracağını ifade etti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nilgün Yönten, hastane yönetimi ve çalışanları da Güney’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.