Türk ve dünya markalarına üretim yapan Settriko Tekstil son dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

Settriko Tekstil'e mahkeme, Aralık 2024'te verilen 3 aylık toparlanma süresinin sonunda ek bir ay daha tanıdı. Şirketin faaliyetlerini denetleyen konkordato komiserleri görevlerine devam edecek.Verilen ek süre içinde beklenen gelişmeler yaşanmazsa, şirket iflasını açıklamak zorunda kalabilir.

17 yıl önce kurulan şirket, İstanbul'daki 3 bin metrekarelik tesisinde yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim gerçekleştiriyor.

Settriko Tekstil, Türkiye’de Boyner, LC Waikiki ve DeFacto gibi firmalara üretim yaparken, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerde Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex ve Weirdfish gibi dünya markalarına da ürün sağlıyor.