Uraloğlu, Instagram ile ilgili yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşmuştu. Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti. Süreçte yeni gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme talebi Instagram'dan geldi. Online ortamda gerçekleşen görüşme saat 13.00'te başladı. Uraloğlu, yaptığı son açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. nUraloğlu, "Instagram yetkilileri ile görüşmeye devam edeceğiz" diye ekledi.