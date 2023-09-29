Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Damızlık Boğa Desteği” çalışması kapsamında, Sivrihisar ilçesinin mahallelerinde faaliyet gösteren üreticilerden gelen talepler üzerine simental ırk damızlık boğa desteğinde bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ağır ekonomik koşullar, üretimdeki zorluklar ve girdi maliyetlerindeki büyük artışlar nedeniyle zor günler yaşayan hayvan üreticilerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük moral olan destekler devam ediyor.

Üreticilerden gelen talep ve Sivrihisar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Çapar ile Yenidoğan Ahiler İlyaspaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Yılmaz’ın başvurusu üzerine Büyükşehir Belediyesi’nden bir destek daha geldi.

Hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla “Damızlık Boğa Desteği” çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından Sivrihisar Süt Üreticileri Birliği’ne 1 adet, Yenidoğan Ahiler İlyaspaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne de 2 adet simental ırk boğa teslim edildi.

Hayvan üreticileri verilen desteğin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ettiler. Üreticiler, hayvancılığa devam etmek için büyük zorluklarla mücadele ettiklerini söyleyerek bu tür desteklerin kendilerine büyük moral olduğunu vurguladılar.