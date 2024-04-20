İzmit Belediyesi, mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.