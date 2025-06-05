İhracat pazarlarındaki daralma, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf iç talep nedeniyle kapasite kullanım oranlarında ciddi düşüş yaşayan sektörler, 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilini 15 güne uzatarak üretime ara verecek. Bu süreçte düşük üretim hacminin maliyetleri artırıp verimliliği düşürdüğüne dikkat çeken bazı sektör temsilcileri, çalışanlara yıllık izin kullandırıldığını ve bu dönemin bu şekilde yönetilmeye çalışıldığını ifade etti. Son 1.5 yılda istihdamının ve şirketlerinin yüzde 25'ini kaybeden ayakkabı sektörünün 15-20 gün üretime ara vererek sonrasında duruma bakacaklarını aktaran Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Bayramdan sonra tamamen kapatıp işleri durduracak firmalar da var. 'Bu iş yapılamaz noktaya geldi, sermaye eridi' diyen firmalarımız var. Bayram döneminde 15-20 gün durup, durma bakacaklar var" dedi.

YÜZDE 50'Sİ ARA VERDİ

Son dönemde konkordatolarla gündeme gelen ve mart ayı itibarıyla hazır giyim sektörüyle birlikte istihdamı 1 milyonun altına düşen tekstil sektöründe, firmaların yüzde 50’sinin üretime ara vermeye hazırlandığını belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, şunları söyledi: "Bizde de birçok işletmede daha uzun tatil yapacaklar var. Bir iki hafta arası yapacak olanlar var. Bizde de talebin az olması, maliyetlerin yüksek olması ve piyasalardaki daralmanın birleşmesi böyle bir karar aldırdı. Yıllık izinler kullandırılıyor, sektörün en az yarısı bir haftadan fazla tatil yapacak."

Sektörün uzun süredir devam eden sorunlarına çözüm için kısmi çalışma talep ettiklerini kaydeden TASD Başkanı Berke İçten, "Kısmi çalışmanın aktif hale gelmesi için çalışıyoruz. Maliyetlerimiz yüksek, kadrolarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Pandemideki gibi 2-3 günün parasını devletin ödemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, hazır giyim sektöründe geçmişte de bayram tatillerinin uzatılmasının yaygın bir uygulama olduğunu belirterek, bu dönemde blok tatil uygulamasının tercih edilmesinin verimliliği artırdığını ifade etti. Sektörde en büyük sorunlardan birinin maliyetler olduğunu ve sipariş kayıplarının sürdüğünü vurgulayan Narbay, "Bize 'Sen bu işletmeyi Mısır'a taşı' diyorlar. Her yerde toplu işçi çıkarmaları var" dedi. Sektördeki pek çok üretici fabrikaları Mısır'a taşımaya başlarken, Yeşim Tekstil, Eroğlu gibi sektörün önde gelen temsilcileri bölgede üretim faaliyetlerini bu ülkeye kaydırmıştı.