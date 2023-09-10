Yaz mevsimi olmasına rağmen geçtiğimiz hafta kentin belirli noktalarına dolu yağmış ve birikintinin kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşmıştı. Uşak’ta bugün de ‘çok kuvvetli yağış’ meydana geldi ve yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı, şehrin çeşitli noktalarında su birikintileri oluştu.UŞAK (İGFA) - Kimi zaman sıcaklık rekorları kimi zamansa soğuk hava dalgaları konuşuluyor, küresel ısınma tüm dünyanın gündeminde geniş yer buluyor. Kuraklık ve sel gibi afetleri doğuran iklim değişikliği meydana getirdiği etkilerle akıllarda yerini hep taze tutuyor.

Bu kapsamda Uşak, kısa zamanda dar alana çok yağış bırakan ‘kararsız yağış’ nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Yer yer kuvvetli rüzgarın estiği yağışta ağaçlar yıkıldı, bölgesel bazlı elektrik kesintileri yaşandı, su birikintileri oluştu.

EN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN BİRİ OLDU

Daha önce kayda geçen verilere göre Uşak’ın Eylül ayı yağış ortalaması metrekare başına 20.9 kilogram. Yine en yüksek miktardaki yağış ise 24 saatlik bir zaman diliminde meydana gelmiş ve metrekareye 64.3 kilogram olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ancak bugün yaşanan yağış, sadece 2 saatlik bir süreçte 57,04 kilogramlık bir miktarla rekor seviyelere ulaştı.

DOKUZSELE YETİŞEMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Dokuzsele Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmıştı ve kanalda biriken çöpler, oluşan kirlilik ortadan kaldırılmıştı. Alınan önlemlere karşın çok şiddetli yağış sonrası Dokuzsele Deresi’nin debisi yükseldi; dere, tahliye hattından gelen suyu alamadı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şiddetli yağış sonrasında Uşak Belediyesi ekipleri zaman kaybetmeden çalışmalarını başlattı, tüm ekipleriyle sahaya indi.

70’e yakın su tahliye pompasıyla kentin dört bir yanında vatandaşın yardımına koşan ekiplerin, ulaşan ihbarlar çerçevesinde uygulamalarına kesintisiz devam edeceği öğrenildi. Öte yandan yağmur sularının kentte bıraktığı milleri ve çöpleri ortadan kaldırmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü de yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek veriyor.

TEMİZLİK YAPILMIŞTI

Ayrıca Uşak Belediyesi tarafından, menfez ve kanaletlerde tıkanıklık oluşmaması için düzenli olarak temizlik çalışmalarının yapıldığı, bugünkü aşırı yağış sırasında sularla birlikte gelen atıkların da ilk andan itibaren temizlenmeye başlandığı belirtildi. Belediye tarafından, yağmur sonrası menfez ve kanaletlerdeki detaylı temizlik çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.