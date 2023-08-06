Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Üsküdar Fest dün akşam düzenlenen konserler ile başladı. Mavi Gri ve Buray’ın sahne aldığı Üsküdar Fest’e binlerce kişi katıldı. Gece boyu eğlenen vatandaşlar şarkıcılara eşlik etti. Festivalin 5,6 ve 7 Ağustosta devam edeceği belirtildi.

Üsküdar Belediyesi’nin her yıl organize ettiği Üsküdar Fest başladı. 5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Harem meydanında düzenlenecek olan konserlerin ilki dün akşam gerçekleştirildi. Harem Meydanında düzenlenen Mavi Gri ve Buray konserine binlerce vatandaş katıldı. Gece boyu süren konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Üsküdar Fest 2023 bu akşam Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer konserleri ile devam edecek. 7 Ağustos’ta ise Semicenk ve DJ FunkyC sahne alarak festival son bulacak. Konserler 18.00 ile 23.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Konsere katılan vatandaşlardan Pınar Yılmaz, "konser çok güzel geçiyor, Üsküdar belediyesine teşekkür ederiz. Çok eğlendik" dedi.

Konseri dinlemeye gelenlerden Hülya Yılmaz ise, "Üsküdar belediyesine çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konser ve çok eğleniyoruz" dedi.