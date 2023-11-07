Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının büyük başarılarına sahne oldu. Balıkesir Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un karatecileri, toplamda 4 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattılar. Ayrıca, kulübün bir sporcusu Avrupa Şampiyonası için Milli Takım'a seçilmeyi başardı.

Türkiye Şampiyonası'nda 55 farklı ilden gelen 1800'den fazla sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Elif Güneş, U21 +68 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu büyük başarı, Bursa Büyükşehir Belediyespor camiasını sevince boğdu.

Organizasyonun heyecan dolu anlarından biri de gençler +66 kiloda Zeynep Söylemez, U21 +84 kiloda Umut Eren Gündoğ ve U21 katada Enes Sad Beşbadem'in Türkiye üçüncüsü olarak derece elde etmeleriydi. Ayrıca, şampiyonada mücadele eden kulübün diğer bir sporcusu Emir Buğra Gencan, U21 84 kiloda Türkiye beşincisi olarak Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nın ardından gerçekleştirilen Milli Takım seçmeleri sonucunda Emir Buğra Gencan, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Bu büyük başarılar, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü için gurur kaynağı oldu.