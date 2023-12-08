Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis narkotik birimlerinin inceleme yaptığı otomobilin motor kaputu altında havalandırma kutusu içinde 204 gram shunk (işlenmiş esrar) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince takip edilmekte olan bir araca yönelik olarak Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda; bir aracın motor kaputu içerisinde bulunan havalandırma kutusuna zulalanmış halde; 3 parça halinde toplam 204 gram skunk, suçtan elde edilen 29 bin TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam edildiği öğrenildi.