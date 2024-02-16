Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, çocuk hastalar için umut olan ipli skolyoz ameliyatını anlattı. Pehlivanoğlu, "Bu teknik devrim niteliğinde, çocukların büyümesine ve gelişmesine izin veren bir yöntem. Burada yaptığımız iş klasik ameliyattaki gibi sırttan büyük bir kesik yapmak değil. Göğüs boşluğuna kenardan ufak kesik yaparak vidaları kamera yardımıyla koyuyoruz. Araya da bir ip gerdiriyoruz. Gerdirmeyle eğriliği yani skolyozu düzeltiyoruz. Sonrasında çocuk büyüyerek kendi kendisini de düzeltiyor. Bu ameliyat eskiden tek bir taraftan yapılabiliyordu. Vidalar tek bir taraftan koyulabiliyordu. Biz bunu iki taraftan da yapılabilir hale getirdik" dedi.

"Bu teknik devrim niteliğinde, çocukların büyümesine ve gelişmesine izin veren bir yöntem. Biz bunu iki taraftan da yapılabilir hale getirdik" dedi.

Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, skolyoz hastası çocukların tedavisi hakkında konuştu. Genelde çocuklarda skolyoz hastalığının görüldüğünü belirten Pehlivanoğlu, 40 derecenin üzerindeki eğriliklere ameliyatla tedavi önerildiğini söyledi. Klasik skolyoz ameliyatında omurgaya arkadan yerleştirilen vidalar nedeniyle çocukların omurgalarında hareket engelinin meydana geldiğini ifade eden Pehlivanoğlu, tedavinin sonucunda çocukların büyüme ve gelişmelerinin durduğunu kaydetti. Ancak geliştirilen ipli ameliyat yöntemiyle skolyoz hastası çocukların büyüyüp gelişebileceğini belirten Dr. Pehlivanoğlu, ameliyatı uyguladıkları profesyonel sporcuların ve dansçıların da olduğunu aktardı. Ameliyat yöntemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, göğüs boşluğunun kenarından küçük kesik yaparak vidaların kamera yardımıyla koyulduğunu ardından da araya bir ip gerilerek skolyozu düzelttiklerini anlattı. Bu yöntemi göğüs boşluğunun iki tarafından da vida yerleştirerek uygulanabilir hale getirdiklerini söyleyen Pehlivanoğlu, eğriliği fazla olan çocuklara vidaların bir kısmının sağdan bir kısmının ise soldan yerleştirildiğini belirtti. Öte yandan tedavinin büyüme potansiyeli olan, büyümesi devam eden, eğriliği esnek olan ve genelde 60-65 dereceyi geçmeyen hastalara uygulandığını da aktardı.

"Skolyoz aslında büyüyen çocuğun hastalığıdır"

Skolyoz hastalığı hakkında bilgi veren Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, "Skolyoz omurganın bir tarafa doğru eğriliğidir. Biz normalde omurgaya önden veya sırttan baktığımızda dümdüz bir eksende olmasını bekliyoruz. Eğer omurga bir tarafa doğru eğilmişse yani bir C ya da bir S çiziyorsa o zaman bunu skolyoz olarak adlandırıyoruz. Yani omurganın sağa veya sola eğilmesine skolyoz diyoruz. Skolyozu daha çok çocuklarda görüyoruz. Skolyoz aslında büyüyen çocuğun hastalığıdır. Skolyozun tedavisini tayin etmek için öncelikle eğriliğin derecesini ölçüyoruz. 20 derecenin üstündeki eğrilikleri tedavi ediyoruz. Bu eğri 40 derecenin altındaysa o zaman korse ve egzersiz tedavisine başlıyoruz. Buradaki amaç eğriliği geri döndürmek değil, ilerlemesini engellemek. 40 derecenin üzerindeki eğriliklere genelde ameliyat öneriyoruz. Skolyoza uyguladığımız klasik bir ameliyat vardır. Buradaki mantık, omurgaya arkadan yerleştirdiğimiz vidalar ve araya koyduğumuz çubuklarla omurgayı düzeltip sopa gibi düzelmiş bir omurga elde etmek. Burada ailelere ciddi bir problem ortaya çıkıyordu. O da bu ameliyat sonucunda çocuğun büyümesi duruyor. Omurgasının hareketi de duruyor. Dolayısıyla çocuklar bu ameliyatı geçirdikten sonra büyüyemiyor ve gelişemiyordu" dedi.

"Ameliyatı uyguladığımız profesyonel sporcular, dansçılar var"

İpli skolyoz ameliyat yöntemiyle çocukların büyüyüp gelişebildiğini söyleyen Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, "Artık elimizde ipli skolyoz ameliyatı veya bantla gerdirme yöntemi denilen başka bir ameliyat yöntemimiz var. Bu teknik devrim niteliğinde, çocukların büyümesine ve gelişmesine izin veren bir yöntem. Omurgaya yandan iki tane vida koyup araya bir ip koyarak gerdirerek düzeltiyoruz. Bundan sonra çocuklar büyüyebiliyor, gelişebiliyor, omurgalarının hareketi devam ediyor. Hatta bu ameliyatı uyguladığımız profesyonel sporcular, dansçılar var. Ameliyattan sonra eski aktivite düzeylerine geliyorlar. Ailelerin eskiden yaptığımız klasik ameliyattaki endişelerine, ’Benim çocuğum büyüyemeyecek mi, bu omurga hareketsiz mi kalacak, sopa gibi mi olacak’ gibi soruları bu ameliyatla ortadan kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Biz bunu iki taraftan da yapılabilir hale getirdik"

Ameliyat yöntemini uygulamada dünyadaki öncülerden bir tanesi olduklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Burada yaptığımız iş klasik ameliyattaki gibi sırttan büyük bir kesik yapmak değil. Göğüs boşluğuna kenardan ufak kesik yaparak vidaları kamera yardımıyla koyuyoruz. Araya da bir ip gerdiriyoruz. Gerdirmeyle eğriliği yani skolyozu düzeltiyoruz. Sonrasında çocuk büyüyerek kendi kendisini de düzeltiyor. Bu ameliyat eskiden tek bir taraftan yapılabiliyordu. Vidalar tek bir taraftan koyulabiliyordu. Biz bunu iki taraftan da yapılabilir hale getirdik. Yani eğriliği daha fazla olan çocuklarda vidaların bir kısmını sağ taraftan, bir kısmını da sol taraftan koyuyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Eskiden ipli skolyozla bunu yapmak mümkün değildi. Biz dünyada ilk olarak bunu uygulayıp literatürde de yayınlayarak mümkün olduğunu gösterdik. Artık o çocuklarda ipli skolyozla tedavi olabiliyorlar. İpli skolyoz herkese uygulanmaz. İpli skolyozu uygulayabileceğimiz hastalar, büyüme potansiyeli olan, büyümesi devam eden, eğriliği esnek olan ve genelde 60-65 dereceyi geçmeyen hastalara uyguluyoruz" şeklinde konuştu.