İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesi çerçevesinde yapılacak olan olağanüstü meclis toplantısı aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere 17 Şubat 2024 cumartesi günü saat 11:00' de İnegöl Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı yerleşkesinde bulunan Belediye Meclis Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1) yapılacaktır. Konu: Rezerv Alan İlan Edilen Yerin (Turgutalp Mahallesi) İnegöl Belediyesi’nce verilmiş olan yetkilerin kullanılması amacıyla Belediye Başkanı sayın Alper Taban’ın yetkilendirilmesi hususu mecliste görüşülecektir.