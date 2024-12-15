Sivas Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Eyüp Coşar, böbrek sağlığı ve böbrek yapıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Coşar, böbreklerin vücut için hayati bir rol üstlendiğini ve atık maddelerin vücuttan atılırken bazı gerekli maddeleri de süzerek dengede kullandığını ifade etti. Coşar, açıklamasının devamında böbreklerin yaşamını devam ettirebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan ve gerekli olan bazı maddeleri süzerek seviyelerini ayarlayan organlar olduğuna vurgu yaparak,” Böbrek taşı idrarda çözünebilen kalsiyum, ürik asit, mineral ve diğer kimyasalların böbreklerde kristalleşerek oluşturduğu taşlardır. Çoğu böbrek taşı böbreğin içinde bu çöken kristaller üzerinden oluşur. Daha az oranda idrar kesesinde de oluşabilmektedir” şeklinde konuştu.

“10 yıl içinde yüksek oranda tekrarlanır”

Böbrek taşının neden oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Eyüp Coşar, “Bazı metabolik hastalıklar halen net olarak bilinmese de taş hastalığının beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk belirtiler genelde otuzlu yaşlarda ortaya çıkmakta, erkeklerde bayanlara göre biraz daha yüksek oranda görülmektedir. Aile taş öyküsü, az su tüketimi, hareketsiz yaşam ve bazı beslenme alışkanlıkları taş oluşumu riskini artırmakta. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalıklar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bir kez taş hastalığı yaşayan kişilerde ortalama 10 yıl içinde yüksek oranda taş tekrarlamaktadır. Sırtta kaburgaların alt kısmında ağrı, alt karın bölgesine yayılan ağrı, idrarda yanma ve acı, mide bulantısı, kusma, idrarın yapısı, rengi ve yoğunluğunda değişiklik (bulanık, kötü kokulu idrar), idrarda kan olması görülmektedir. Enfeksiyon varlığında ateş ve üşüme de bu belirtilere eşlik edebilir“ dedi.

“Laser ile tedavi edilebilmekte”

Coşar, böbrek taşlarının tipine, büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre farklı yöntemlerle tedavi edilebileceğini belirterek, ”Farklı nedenlerden ortaya çıkabilen böbrek taşları taşın tipine, büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre farklı yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Bazı metabolik nedenler kısıtlı bir grup ilaç tedavileriyle, diğer sebeplerden dolayı oluşan taşlar ise vücut dışından şok dalgalarıyla, açık ve kapalı ameliyat yöntemleriyle (Vücut içinde Laser ile taşı kırma işlemi) tedavi edilebilmektedir. 4mm ve altındaki taşlar idrar yoluyla kolayca atılabilirken 6mm’den büyük olanlar ise idrar yolunda sıkışıp kalabilmekte ve bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır” diye konuştu.