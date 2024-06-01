Niğde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bahadır Karaca; ’31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nün bu yılki temasının çocukları ve gençleri tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak olduğunu söyleyen Dr. Karaca; vatandaşları sigaradan uzak durmaya ve en kısa zamanda kurtulmaya davet etmek amacıyla il merkezi ile il genelinde Toplum Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Açılan stantlarla halkı sigaranın zararları konusunda bilinçlendirmeye ve kullanıcıları bırakmaya davet ettiklerini söyleyen Karaca, sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yaptı. Karaca; "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep olur" dedi. Dünyadaki çocukların yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş havayı soluyarak her yıl binlerce çocuğun pasif etkilenim nedeniyle çeşitli hastalıklarla hayatını kaybettiğini söyleyen Karaca; hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmanın, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Karaca; "Tütün ürünleri pasif etkilenme yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur. Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmek için koruma ve önleme çalışmaları yürütülmekte olup kişiler bırakmaları için teşvik edilmektedir. ’ALO 171’ Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Niğde’de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi binasında hizmet veren sigara bırakma polikliniği ile de sigarayı bırakmak isteyen kişilere destek verilmektedir" ifadelerine yer verdi.