Son günlerde meningokok Menenjitten dolayı ölümlerin olduğunu belirten uzmanlar menenjit virüsünün bulaş sonrası belirtileri ve menejit aşısının önemine değindi. Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Onur, meningokok menenjit denilen menenjitin etkeninin nancel menenjit denilen bakteri olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Onur, ‘’Genellikle bu bakteri beyin zarını, kan dolaşımı ile septik tabloya neden olarak ağır meningokok enfeksiyonuna neden olur. Genellikle belirtilerin başlaması bakterinin alınmasından 3-7 günlük bir süre sonra ortaya çıkar ve nazofarinks dediğimiz boğazın üst kısmından tükürük yoluyla bulaşır. Bulaşımın olmasından sonra çocuklarda hafif üst solunum yolu belirtileri ile karşımıza gelir ve saatler içerisinde hızla ilerleyerek meningokok menenjit tablosu dediğimiz menenjit ya da septik tabloya neden olarak ağır septik hastalığa neden olur. Bu tür durumlarda çocuğun ilk hafif ateşlendiği, burnunun aktığı dönemlerde doktora götürülür fakat genellikle bu tanıyı koymak için daha klinik bulguların seyretmesi gerekmektedir. Genellikle de bunlar kısa sürede bu hastalığın başlamasına 3-5 saat sonra hafif vücutta döküntülerin olması, şiddetli ateşin olması ve çocuğun genel durumunun giderek bozulması ile karakterizedir" dedi.

’’Hastalığın belirli bir yaş dönemi yok’’

Uzm. Dr. Onur, hastalığın belli bir yaş döneminin olmadığını kaydederek, ’’Her yaş döneminde olabilir. Burada en önemli sorun tanının doğru konması ve tedavinin erken başlanmasıdır. Genellikle tedaviye erken başlandığı durumlarda dahi bu hastalığın ölüm oranı yüzde 15-20’ler civarındadır yine yüzde 20‘lerin üstünde tedavi edilmesine rağmen sağırlık gibi bazı septik tablonun ağırlaşıp el, ayak gibi ekstremitelerinin kaybıyla giden ampütasyonlara kadar gidebilen tablolar oluşturmaktadır. Tedavinin başlanması ile beraber hastalığın iyileşme süreci de yaklaşık 7-10 gün sürmektedir’’ diye konuştu.

Aşının belirli bir yaş aralığının da olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Onur, şu ifadeleri kullandı:

’’Ne kadar küçük zamanda çocuğun küçüklük yaşlarında başlarsınız o kadar etkilidir. Belli bir yaş dönemi yoktur her yaşta menenjit aşısı yapılabilir. Yani 15 yaşındaki çocuğumuza da yapabilirsiniz, 50 yaşındaki annenize de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bakteriye karşı korumak istiyorsanız genellikle bu aşının çocukluk döneminin anne üstü aldığı dönemler yani iki ile üç ay civarında başlayıp ilk bir, bir buçuk yıl içerisinde iki aşının da aynı anda yapılıp üçer kez aşılanmayla bağışıklığın yüzde 95-97 civarına geldiği bilinmektedir. Aşıları bu anlamda Türkiye’de şu an temin etme şansımız sadece özel olarak mevcuttur. Özel hastanelerde ya da eczanelerden bu aşılar temin edilebilir. Aşının hafif yan etkisi vardır yüzde 40 civarında ateş yapar aileler bu ateşten de korkup aşı yaptık havale geçirme riski var diye düşünebilirler ama sonuçta bu hastalıktan korunmak istiyorsak bu tür basit şeylerin de önlemini alarak aşı yapmamızı tavsiye ediyoruz."