Görüntülerde, 7 kişilik bir grubun içinden iki kişinin uzun namlulu silahlarla nöbet tuttuğu ve sokakta küfürler eşliğinde tehditler savurduğu dikkat çekti. İddialara göre, bu şahıslardan birinin sabıka kaydının oldukça kabarık olduğu öne sürüldü. Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından bir açıklama yaparak duruma müdahale edildiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili derhal harekete geçtiğini belirtti. Uzun namlulu silahlarla poz veren ve halk arasında korku ve tedirginlik yaratan bu şahısların kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla, Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Devriye Ekiplerinin koordinesinde gereğinin yapıldığını ifade etti.

"Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.) Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."