Doğası ve manzarasıyla dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen; doğa içerisinde konforlu bir yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evlerinde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor.

7 adet taşınmaz 1.200.000,00 TL ile 1.970.000,00 TL arasındaki muhammen bedeller üzerinden 07.09.2023 tarihinde yapılacak açık teklif usulü; 4868 ada 5 parseldeki depolu iş yeri (süpermarket) nitelikli 1 adet taşınmazın ise 14.000.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 07.09.2023 tarihinde yapılacak olan kapalı teklif usulü ihale ile satışları gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların 6 Eylül 2023 saat 16.00’ya kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor.