Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Okluca Köyü’nü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Okluca Köyü’nde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ardından köylülerle bir araya gelen Vali Aygöl, köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Aygöl, "Bilecikli hemşerilerimin çayı sıcak, gönlü geniş ve muhabbeti güzeldir. Yollar bitümlü sıcak karışım ile asfaltlanmış, su depoları ve hatları yenilenmiş. Hemşerilerimizin keyfi yerinde olunca bizler de daha mutlu oluyoruz ve çalışma azmimiz artıyor” dedi.

Oklucalı vatandaşlar, yolların asfaltlanması, su hatlarının yenilenmesi ve çeşitli altyapı iyileştirmelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, köylerinde böylesine kapsamlı bir çalışmanın yapılmasından dolayı minnettar olduklarını ifade etti.