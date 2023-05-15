Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Tevfikbey Caddesi üzerindeki esnaf ile bir araya geldi.

Vatandaş ve esnafların sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sık aralıklarla tekrarlayan Vali Kızılkaya, Tevfikbey Caddesinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezerek hasbihal etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Kızılkaya, esnafların sorun ile taleplerini dinledi. Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Kızılkaya, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

Vali Kızılkaya’nın ziyaretinden duydukları memnuniyetleri dile getiren esnaflar, kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri bire bir dinlenmesinden dolayı teşekkürlerini sundular.