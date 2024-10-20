Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Kırklareli’ne bağlı Kavaklı beldesinde bulunan, kent ormanında gençler ve gönüllülerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte ormanda bulunan atıklar toplanarak temizlik çalışması yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, yeşil vatan ormanları koruma ve çevre bilincinin artmasını temenni ederek, temiz çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirtti ve herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Etkinliğe Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile üniversite öğrencileri katılım sağladı.