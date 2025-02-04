Yapılan paylaşımda, 04 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi.

Valilik ani sıcaklık düşüşü, kar yağışı, buzlanma ve don olayları ile yer yer görülebilecek sis oluşumlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Uyarının geçerlilik periyodu ise 04.02.2025 - 00.00 ile 11.02.2025 - 12.00 arasında olduğu bildirildi.