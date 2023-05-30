Valilik'ten yarın için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl, ilçelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiği bildirdi.

Bursa Valiliği, sağanak yağış ve sebep olabileceği su baskınına karşı uyarıda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son ji[g değerlendirmelere göre; ilimizin güney kesimlerinde (Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, İnegöl) Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 31.05.2023 12:00 31.05.2023 19:00

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